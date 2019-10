Manutentore meccanico, corso gratis per chi non ha lavoro

NOVI LIGURE — È gratuito per i disoccupati il corso di Manutentore meccatronico di impianti automatizzati che prenderà il via all’istituto di formazione professionale Foral di Novi Ligure. La figura del Manutentore opera all’interno di un ciclo produttivo industriale, effettua attività di manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria con interventi di tipo elettrico, elettronico, meccanico, oleopneumatico, su impianti automatizzati effettuando manutenzione hardware e software dei Plc (Programmable Logic Controller). Per avere maggiori informazioni sul corso e sui requisiti di accesso è possibile recarsi nella sede dell’agenzia, in via Carducci 6 a Novi Ligure. Ulteriori informazioni al numero 0143 75323.