Ciclista investito, codice rosso

ALESSANDRIA - Un ciclista di 50 anni è stato investito in via De Gasperi, all'angolo con via don Canestri, ad Alessandria. L'incidente è avvenuto verso le 18.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale in codice rosso. Sul posto, oltre ai medici del 118 anche le pattuglie della Polizia Municipale alessandrina. La dinamica è ancora in corso d'accertamento.