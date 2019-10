Acqui-Genova: circolazione rallentata causa maltempo

OVADA - Mattinata difficile per chi si deve spostare nella zona di confine tra il Basso Piemonte e la Liguria. Il maltempo che in queste ore sta interessando soprattutto la provincia di Genova sta provocando rallentamenti alla circolazione ferroviaria sulle linee che collegano il capoluogo ligure a Savona, Ventimiglia e Acqui Terme, con ripercussioni su tutta la rete regionale. La piena del torrente Stura ha provocato un rallentamento precauzionale della velocità dei convogli fra le stazioni di Campo Ligure e Rossiglione. Sin dalle prime ore della giornata i dipendenti della ditta Rfi hanno eseguito verifiche tecniche sulla tratta che collega la stazione di Brignole con la città termale. I tecnici del Gruppo FS Italiane sono presenti nei punti critici per gestire le anormalità in atto e ripristinare la regolare circolazione ferroviaria appena le condizioni meteo lo consentiranno.