Consolidamento e crescita delle startup: un bando per il supporto ai programmi

ECONOMIA - Prendendo in considerazione il fatto che le principali difficoltà delle start up innovative riguardano non solo il superare i primi anni di vita ma anche e soprattutto acquisire le dimensioni necessarie a crescere e restare competitive sul mercato, il bando si propone di sostenere, attraverso l’erogazione di una sovvenzione a fondo perduto, la realizzazione di programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale da parte di start up innovative di piccola dimensione per quanto riguarda operazioni di aumento di capitale, a rafforzamento e integrazione dei progetti di investimento da parte di soci e/o investitori terzi.

Sono ammesse a tale linea di finanziamento le imprese che siano in possesso dei requisiti di “start up innovativa” previsti dal DL 179/2012, ovvero che:

- risultino iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese della CCIAA;

- risultino iscritte (oppure abbiano attivato la procedura di iscrizione), in CCIAA, alla Sezione Speciale dedicata alle start up innovative;

- abbiano l’unità locale, sede destinataria dell’intervento, attiva, o da attivare entro la data di erogazione del contributo, sul territorio piemontese;

- non superino la dimensione “piccola impresa”.

Sono considerati ammissibili quei progetti di investimento finalizzati al consolidamento e allo sviluppo crescita della start up, che siano in grado di evidenziare chiaramente, nell’ambito di un business model credibile e di un avviato sistema di relazioni, il prodotto/servizio iniziale e le relative modalità di produzione/erogazione e vendita sul mercato.

Costituiscono presupposto imprescindibile del progetto:

a) la configurazione del business plan (durata massima 36 mesi) approvato e firmato dalla totalità dei soci della start up;

b) la capacità della start up di reperire autonomamente, per finanziare il business plan di cui al precedente.

Importo minimo operazione aumento di capitale: € 150.000,00

Possono beneficiare delle agevolazioni i progetti inerenti tutti i settori produttivi, ad eccezione di quelli attinenti alle attività escluse dall’art. 22 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Agevolazione

Sovvenzione a fondo perduto a copertura fino al 100% dei costi ritenuti ammissibili del progetto di investimento regionale, di importo compreso tra € 150.000 e € 400.000.

Il contributo massimo concedibile può essere incrementato fino a € 500.000 in caso di soddisfacimento requisiti specifici previsti da Reg. (UE) 651/2014 indicati da Bando.

Le domande possono essere presentate dalle ore 9.00 del giorno 25 settembre 2019, via internet, compilando il modulo telematico reperibile all’indirizzo www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-2014-2020- finanziamenti-domande.

Link

Per informazioni

Lamoro scarl

via Leopardi, 4 – 14100 Asti

0141 532516

info@lamoro.it