E' morto il ragazzo investito sulla Casale-Valenza

POMARO - Ieri mattina all'alba era stato portato dagli operatori 118 in codice rosso all'ospedale di Alessandria. Le sue condizioni erano apparse subito disperate. E' morto il giovane ciclista di venticinque anni investito da un mezzo pesante ieri sulla strada Casale-Valenza ieri, all'altezza di Pomaro.

Il giovane, un venticinquenne nigeriano, era in compagnia di un connazionale, anche lui in bicicletta ma rimasto fortunatamente illeso. Dopo l'impatto con il camion, probabilmente un tamponamento, era stato sbalzato in un campo attiguo alla sede stradale. Sul sinistro, in seguito al quale l'autista del mezzo pesante si è dileguato, indaga la Polizia Stradale.