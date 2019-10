Giarole, è arrivato don Armand

GIAROLE - Domenica pomeriggio ha fatto il suo ingresso a Giarole il nuovo parroco, don Armand Amuaku, proveniente dalle parrocchie di Camino e Mombello. Ad attenderlo sul sagrato il Vicario, don Giampio Devasini e sacerdoti di varie parrocchie diocesane. Per l'occasione la chiesa giarolese era gremita come non mai. Il sindaco Giuseppe Pavese ha portato i suoi saluti.

In mattinata, a Mombello, don Armand aveva salutato la comunità di provenienza davanti a moltissimi fedeli.