Museo della Polizia scientifica: Castellazzo si candida

CASTELLAZZO BORMIDA - La Polizia di Stato, tutta, è 'cittadina onoraria' di Castellazzo. "Abbiamo voluto ricordare così il 150° anniversario della nascita di un castellazzese illustre, Giovanni Giuseppe Gasti, a cui si deve la creazione della Polizia scientifica".

Il sindaco Gianfranco Ferraris è il regista della cerimonia, nella sala consiliare gremita: c'è il prefetto Antonio Apruzzese, c'è il questore Sergio Morelli insieme a molti colleghi da tutto il Piemonte, ci sono agenti. C'è il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, a ricevere la cittadinanza onoraria nel ricordo dell'azione di un grande funzionario e dell'impegno quotidiano di migliaia di poliziotti e poliziotte.

Dopo la manifestazione in Municipio, la scopertura della lapide nella via che porta il nome di Gasti, vicino alla casa natale, per un giorno trasformata in un museo: all'esterno apparecchiature e altro materiale storico appartenuti all'inventore del sistema di rilevamento delle impronte digitali, all'esterno stand con gli strumenti attuali, anche con macchine e moto. Già dal mattino le visiste delle classi, che sono proseguite per ore.

Al Prefetto Gabrielli la richiesta del sindaco Ferraris. "Sarebbe bello che l'esposizione di un giorno diventasse un museo stabile dedicato alla 'scientifica'. Siamo a pochi chilometri dalla scuola di Polizia di Alessandria, sarebbe anche un luogo di visita e di studio".

Una richiesta di coinvolgimento, alla quale Gabrielli ha risposto. "La Polizia di Stato non acquista immobili, potrebbe essere necessario un intervento del Demanio. E' una proposta molto interessante, che può essere realizzata con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti".