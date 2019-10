"Sister Act", Whoopi Goldberg parla novese con la Bisarca

NOVI LIGURE — Da ormai dieci anni calca i palcoscenici della provincia riscuotendo ogni volta grandi successi con i propri musical: sabato 19 ottobre la compagnia La Bisarca di Novi Ligure farà tappa al teatro Giacometti con “Sister Act” (inizio spettacolo ore 21.00). Dopo “Aggiungi un posto a tavola”, “Sette spose per sette fratelli”, “Grease”, “Hairspray – Grasso è bello” e “La piccola bottega degli orrori”, nella stagione 2019-20 la Bisarca porterà in scena su licenza Music Theatre International il celebre musical nella versione di Broadway del 2011, con testi e musica in italiano, per la regia di Enrico Corte. L’incasso della serata verrà devoluto all’associazione Arca di Novi Ligure, che gestisce il canile.

Sister Act è un musical con libretto di Cheri e Bill Steinkellner, testi di Glenn Slater e musiche di Alan Menken ed è basato sull’omonimo film cult del 1992 con Whoopi Goldberg. Nel 2011 ha ottenuto 5 nomination ai Tony Awards (gli Oscar del teatro) tra cui quello per miglior musical. Deloris Van Cartier sarà interpretata da Giulia Ferrari, la Madre Superiora da Carlotta Pagetto, mentre suor Maria Roberta sarà Antonella Perez. Altri interpreti: Francesca Bonadeo, Alice Silvano, Davide Pasciucco, Alessandro Guerci ed Enrico Corte.

