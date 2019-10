Unitre, il nuovo anno accademico inaugurato dal teatro

NOVI LIGURE — Sarà uno spettacolo teatrale a inaugurare il nuovo anno accademico dell’Unitre, l’Università della terza età, a Novi Ligure. Giovedì 17 ottobre verrà proposto lo spettacolo “Farfalle” interpretato da Andrea Robbiano, attore, insegnante, regista, autore e direttore artistico del Teatro del Rimbombo, con la scenografia di Francesca Mazzarello. L’appuntamento è alle 15.30 presso la biblioteca civica di via Marconi 66.

L’Unitre è un’associazione culturale e di volontariato. La sede di Novi Ligure è stata fondata nel 1986 e le lezioni si svolgono in biblioteca, normalmente al martedì e al giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Il programma dei corsi è disponibile anche su Facebook, alla pagina “Uni3 Novi Ligure”.

Il programma dell’Unitre si arricchisce inoltre di corsi extracurriculari, alcuni consolidati come l’Educazione posturale e il Gioco del burraco, altri in base alle richieste e alle adesioni. Durante l’anno verranno proposte attività che comprendono incontri conviviali, escursioni e visite mirate. Ci saranno incontri a carattere gastronomico e di approfondimento teatrale a Tortona. Molte poi sono le opportunità di collaborazione con la biblioteca civica novese, così come con la cooperativa sociale Azimut per migliorare l’uso del cellulare e altro. La finalità dell’Unitre è principalmente favorire la socializzazione di tante persone interessate alla cultura, che si ritrovano a lezione serenamente e sono liete di partecipare a nuove stimolanti esperienze.