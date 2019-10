Arquatese ed Hsl Derthona avanti con il brivido

TORTONA - Deve essere destino che nelle gare giocate al "Cucchi" l'Hsl Derthona debba soffrire fino all'ultimo: per passare il turno le seconde linee dei ragazzi di Pellegrini devono lottare fino all'ultimo con un Canelli che seppur anche lui in versione rimaneggiata non intende abbandonare la competizione senza lottare nemmeno dopo la sconfitta casalinga dell'andata. Nel primo tempo infatti gli astigiani passano sul 2-0 con le reti dal dischetto prima di Celeste e poi di Ramello ma devono cedere quando a sette minuti dalla fine del tempo regolamentare il direttore di gara concede un calcio di rigore ai padroni di casa e Mazzocca è glaciale nel dimezzare lo svantaggio e regalare il passaggio del turno ai suoi.

I ragazzi di Paveto rimangono gli unici alessandrini ancora in corsa per la Coppa Italia in Promozione: nello scontro diretto con un'altra alessandrina, la Valenzana Mado, l'Arquatese soffre nel primo tempo chiuso sotto 0-1 per il gol di Dispenza ma nella ripresa trova la rete di Simone Torre che vale il passaggio del turno. Non riesce invece all'Acqui la rimonta: il solito Massaro illude i termali con una rete che fa rientrare le squadre negli spogliatoi sull'1-0 ma nella ripresa con il gol del pareggio la Santostefanese mette in cassaforte il biglietto per gli ottavi di finale.