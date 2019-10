Parcheggi rosa per le future mamme

ROSSIGLIONE - L'esempio arriva da Rossiglione, comune a pochi chilometri da Ovada ma già in territorio ligure. Lo slogan scelto per la campagna è “Dai precedenza a chi aspetta la vita”. Dell'iniziativa si era parlato anche a Ovada qualche mese fa, su iniziativa dal comitato de “L'Ovada che vorrei”. Sono i parcheggi rosa, aree adibite alla sosta riservate a donne in stato interessante. Per ora saranno due, distribuiti nella borgata inferiore e quella superiore. « Si tratta - spiega il sindaco, Katia Piccardo – di un sostegno che vogliamo dare alle donne e alla maternità, un piccolo gesto di civiltà e cortesia per essere al loro fianco».