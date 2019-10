Vaccinazione antinfluenzale: si inizia il 28 ottobre

PROVINCIA – Parte lunedì 28 ottobre la campagna stagionale di vaccinazione contro l’influenza. Come ogni anno, il servizio sanitario offrirà gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale a tutti i soggetti che, a causa del proprio stato di salute, si trovano in condizioni di maggior rischio, i soggetti con età maggiore o uguale a 65 anni e le persone, tra i 6 mesi e 64 anni, che soffrono di malattie croniche che possono sviluppare gravi complicazioni in caso di influenza.

L'influenza è una malattia respiratoria acuta dovuta alla infezione da virus influenzali che si manifesta con febbre oltre i 38 °C, mal di gola, tosse, secrezioni nasali abbondanti. È una malattia stagionale che rappresenta un problema di salute da non trascurare a causa dell’alto numero di persone colpite e per le possibili gravi complicanze nei soggetti a rischio. È importante proteggersi e prendere per tempo le precauzioni necessarie. Oltre alla vaccinazione (utile nei soggetti a rischio) ci sono alcune misure efficaci nel prevenire le infezioni respiratorie: lavarsi frequentemente le mani, coprire la bocca e il naso quando si starnutisce e tossisce, rimanere a casa nei primi giorni di malattia respiratoria febbrile per non contagiare le persone con cui si viene in contatto.

Nella campagna sono coinvolti anche i farmacisti che consegneranno i vaccini ai medici e ai pediatri. I farmacisti si impegnano anche a sensibilizzare i pazienti sull’importanza della vaccinazione.

Lo scorso anno in Piemonte, tra la metà di ottobre e la fine di aprile, l’influenza ha colpito circa 640 mila persone (il periodo di massima attività si è registrato tra la metà di gennaio e l’inizio di marzo 2019). L’influenza fa anche aumentare gli accessi al Pronto Soccorso e i ricoveri in ospedale ed è un’importante causa di assenza dal lavoro. Per questo è meglio prevenire, con la vaccinazione, le conseguenze più gravi. Durante la stagione influenzale 2018-2019 sono state somministrate in totale circa 670 mila dosi di vaccino antinfluenzale. L’obiettivo dell’Assessorato alla Sanità è raggiungere il 75% dei soggetti interessati.

La Regione Piemonte offre gratuitamente, presso gli studi dei medici di medicina generale, la vaccinazione anti-pneumococco (protezione per polmonite, meningite e sepsi) e anti herpes zoster (protezione contro il fuoco di Sant’Antonio) ai soggetti nati nel 1952, 1953 e 1954. Inoltre presso i servizi vaccinali delle Asl, queste due vaccinazioni sono offerte ai soggetti che presentano una condizione di rischio predisponente. A differenza di quella antinfluenzale (che è stagionale) le vaccinazioni per pneumococco e per herpes zoster possono essere somministrate durante tutto l’anno.

Campagna di vaccinazione antinfluenzale 2019-2020

Presso gli ambulatori di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta

oppure presso gli ambulatori vaccinali

Alessandria, via Pacinotti 38 - 0131.307417

dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30

dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 Castellazzo Bormida, via San Giovanni Bosco 1 - 0131.270707

giovedì dalle 10.30 alle 12.30

giovedì dalle 10.30 alle 12.30 Felizzano, piazza P. Ercole 1 - 0131.772209

lunedì e giovedì dalle 10 alle 11

mercoledì dalle 10 alle 12

lunedì e giovedì dalle 10 alle 11 mercoledì dalle 10 alle 12 Tortona, via Milazzo 1

0131.865263

dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30

0131.865263 dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 Castelnuovo Scrivia, piazza V. Veneto, 15

0131.865799

mercoledì dalle 10 alle 11

0131.865799 mercoledì dalle 10 alle 11 Casale Monferrato, via Palestro 41 (Poliambulatorio, Amb. 3 al primo piano)

0142.434524

martedì e giovedì dalle 10.30 alle 12

0142.434524 martedì e giovedì dalle 10.30 alle 12 Trino, viale Ortigara 4

0161.801031

lunedì e venerdì dalle 10 alle 12

0161.801031 lunedì e venerdì dalle 10 alle 12 Ozzano, via Trotti 1

0142.487043

venerdì dalle 10 alle 11.30

0142.487043 venerdì dalle 10 alle 11.30 Vignale, via Besso 6

0142.933571

martedì dalle 10 alle 11.30

0142.933571 martedì dalle 10 alle 11.30 Valenza, viale Santuario 74

0131.959127

dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11 e dalle 14 alle 15

0131.959127 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11 e dalle 14 alle 15 Novi Ligure, via Papa Giovanni XXIII 1

0143.332606

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12 martedì dalle 14 alle 15

0143.332606 lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12 martedì dalle 14 alle 15 Arquata Scrivia, via Libarna 267

0143.636030

martedì dalle 14 alle 15

0143.636030 martedì dalle 14 alle 15 Serravalle Scrivia, via Divano 7

0143.61979

giovedì dalle 11 alle 12

0143.61979 giovedì dalle 11 alle 12 Gavi, via Garibaldi 4

0143.642551

martedì dalle 11 alle 12

0143.642551 martedì dalle 11 alle 12 Ovada, via XXV Aprile, 22

0143.826602

martedì e giovedì dalle 11 alle 12

0143.826602 martedì e giovedì dalle 11 alle 12 Acqui Terme, via Alessandria 1

0144.777668

lunedì e giovedì dalle 14. alle 15.30

vaccinazione dei soggetti tra 0-14 anni negli ambulatori delle vaccinazioni pediatriche di tutti i distretti su prenotazione