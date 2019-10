A Borgo Rovereto si fa rete con i commercianti per aiutare chi ha bisogno

ALESSANDRIA - A Borgo Rovereto, nel centro storico di Alessandria, si sta diffondendo una rete solidale che vede direttamente coinvolti gli esercenti del quartiere. Il progetto Distretto Innovazione Sociale (Dis) nasce da un'iniziativa della Comunità di San Benedetto al Porto con l'obiettivo di sostenere e diffondere quelle piccole e grandi storie di vita quotidiana che raccontano di commercianti pronti a donare la merce invenduta a chi più ne ha bisogno. "Nel quartiere già esistono queste belle storie, noi vogliamo soltanto fare in modo che anche altri esercenti seguano questi esempi", commenta Fabio Scaltritti, promotore del progetto e presidente della comunità fondata da Don Andrea Gallo.

Grazie al contributo della Fondazione Social, da novembre il Distretto metterà a disposizione degli esercenti diversi mezzi elettrici per effettuare consegne a domicilio, “il tutto completamente gratis”. Inoltre, la Bottega Second Life di via San Ubaldo, donerà al Cissaca 100 voucher dal valore di 30 euro che verranno distribuiti dalla Partecipata a persone in stato di indigenza per effettuare acquisti (entro il 30 gennaio 2020) nel negozio gestito dalla Cooperativa Il Pane e le Rose. "Gli abiti e gli accessori sono in vendita a prezzi molto ridotti, quindi, in vista del cambio di stagione, con 30 euro si possono fare discreti acquisti," spiega Scaltritti.

