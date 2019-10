Riaperto l'ambulatorio di pediatria

TORTONA - E' stata ripristinata da ieri mattina l’attività degli ambulatori di pediatria presso gli ospedali di Tortona ed Acqui Terme, sospesa dall’inizio del mese per problematiche di natura legale che avevano costretto l’Asl a interrompere momentaneamente la collaborazione con la cooperativa Pediacoop. Tuttavia, dopo tutte le verifiche del caso, le criticità sono state superate, consentendo il ripristino delle attività svolte dalle cooperative sia negli ospedali di Tortona e Acqui, sia in quelli di Novi Ligure e Casale Monferrato.

"Una buona notizia - ha dichiarato il sindaco di Tortona Federico Chiodi - che dimostrano quanto la collaborazione fra l’Asl e le Amministrazioni locali possa portare a risultati concreti. La situazione dell’ospedale di Tortona rimane comunque emergenziale e per questo mi metto a disposizione per proseguire nel dialogo con la direzione dell’Asl e la Regione Piemonte per collaborare a trovare soluzioni efficaci e che garantiscano la qualità e la continuità nei servizi alla popolazione".

Inoltre, l’Asl Al ha confermato il mantenimento dell’attività in elezione e dell’urgenza presso le quattro strutture ospedaliere summenzionate per quanto riguarda i reparti di ortopedia, dopo i timori di una sospensione almeno dell’attività elettiva per carenza di personale.