Cantine Rasore: al via il campionato

OVADA - Parte oggi al Geirino alle 17.45 il campionato 2019 -20 della Cantine Rasore Ovada. Sul campo le ragazze del neo coach Enrico Dogliero se la dovranno vedere con la Finimpianti Rivarolo Canavaese. Un inizio subito in salita dato che la formazione ospite è tra quelle inserite nel novero delle pretendenti ai playoff. Il livello del sestetto si è già vistoin una Coppa Piemonte conclusa con un solo set perso nelle tre giornate. Situazione differente per le ovadesi che in estate hanno avviato il progetto di ringiovanimento del sestetto. Punti fermi le veterane Ilenia Bastiera in palleggio e Nadia Fossati come schiacciatrice; si farà sentire l'assenza di Sara Ravera, ancora alle prese con l'infortunio al piede sofferto in estate. Poi una serie di giovani pescate un po' nel vivaio biancorosso, un po' da altre formazioni.



«Sappiamo – spiega il direttore tecnico Alberto Pastorino – di dover lavorare molto per raggiungere una nostra identità sul campo. Sicuramente l'inizio non è morbido ma dovremo abituarci. Sono tante le realtà attrezzate in questo girone». L'obiettivo di partenza è la conferma della categoria. Nella fase di preparazione Enrico Dogliero ha fatto soprattutto esperimenti, mettendo sul campo tanti sestetti diversi. L'esame di oggi è quindi una prima vera prova generale.