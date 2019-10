Lo spazio Human Art, cosri per imparare a crescere e “cambiare”

ALESSANDRIA - Con un corso di ‘Diversamente difesa, consapevolezza, autoprotezione e scoperta’ rivolto alle donne (ma sarà allargato presto anche agli uomini), prendono il via le attività del laboratorio Human Art di via Volturno 29. L’iniziativa parte dall’incontro di tre figure professionali: Ahmed Osman, mediatore culturale e appassionato di fotografia, Elena Bongiovanni, educatrice e Francesca Brancato, formatrice.

Il corso sarà attivato in tre serate - martedì 12, 19 e 26 novembre - in concomitanza con la Giornata contro la violenza di genere, alle quali si aggiungeranno altri due moduli, per un totale di nove incontri.

«Si tratta di un percorso di autodifesa. L’obiettivo - spiega Elena - è quello di sperimentare le dinamiche all’interno della coppia, per riconoscere la violenza in tutti i suoi aspetti». Non sarà un corso di arti marziali, ma è possibile che vengano fatti indossare dei guantoni: «solo per sperimentare le sensazioni che fa scaturire».

Ci saranno anche appuntamenti, come i confronti rivolti a mamme e figlie per affrontare i cambiamenti del corpo e della mente delle adolescenti, così come un corso di ‘fotografia sociale’, «perché ci si sofferma spesso sugli aspetti tecnici, ma è anche importante capire come si possono utilizzare le foto e che cosa possono raccontare», spiega Ahmed Osman.

La sede dell'associazione, non a caso, si trova in borgo Rovereto, un quartiere che ha vissuto importanti cambiamenti e che ha fatto dell'integrazione uno dei suoi punti di forza.

L'offerta dei laboratori di Human Art raccontano già nella scelta del nome l'obiettivo: quello di “imparare” a gestire i cambiamenti, individuali e sociali, con un approccio multidisciplinare, come spiega Francesca Brancato.

Primo evento è il 29 ottobre con l’autore del libro Codice dei desideri, manuale pratico per realizzare se stesso, alle 18.30.