Negrini ed Evo Volley, partenze a razzo

Parte con il piede giusto la Negrini Acqui che a Borgofranco d'Ivrea non lascia nemmeno un set ai padroni di casa: i ragazzi di Astori sono bravissimi a contenere tutte le iniziative degli avversari e lanciano subito un segnale alle altre pretendenti alla promozione; i parziali di 25-13, 25-17 e 25-13 dipingono bene la differenza di valori e di concentrazione in campo. Ancora più devastante l'Evo Volley che in trasferta a Cambiano seppellisce le avversarie con uno 0-3 che dimostra una supremazia assoluta: nei primi due parziali le padrone di casa non riescono nemmeno ad andare in doppia cifra (5-25, 8-25), poi nell'ultimo set Ruscigni concede più spazio a tutte le ragazze in rosa e le alessandrine chiudono 18-25 parziale ed incontro.



K.o. all'esordio la Cantine Rasore Ovada: le ragazze di Dogliero vengono travolte 0-3 (12-25, 16-25, 13-25) dalla Finimpianti Rivarolo Volley mostrando le stesse problematiche emerse durante i concentramenti di Coppa Piemonte; non va molto meglio alla Novi Pallavolo che opposta alla storica avversaria nelle due annate concluse ai playoff, l'Almese, incassa uno 0-3 (12-25, 17-25, 18-25) tutto sommato comprensibile vista l'età media molto giovane delle ragazze di Gombi. Vince almeno un set, il primo della partita e della storia della squadra in serie C, la Fortitudo Nuova Elva Occimiano, per 25-14 prima di crollare in casa con la Volpianese che prima pareggia con punteggio speculare 14-25, poi dilaga nel terzo set 9-25 ed infine contiene un'ultima reazione d'orgoglio delle alessandrine e fa suo l'incontro vincendo anche il quarto parziale 22-25.



In serie D, doppio esordio casalingo e doppia vittoria 3-0 per Evo Volley Tre Colli Gavi e Zs Ch Valenza: le ragazze di Volpara - sostituito per una sera in panchina da Barbagelata e Lotta - vincono agilmente sul San Rocco Novara 25-18, 25-14 e 25-15 in un'ora e 24 minuti senza correre mai rischi; le orafe fanno lo stesso con il Modit Group Moncalieri sconfitto nei tre parziali 25-11, 25-19 e 25-11.