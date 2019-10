Novi, esordio da sogno: Cuorgnè al tappeto

CUORGNE' - I segnali positivi dagli allenamenti condivisi e dai tornei disputati nella fase di preparazione c'erano tutti, ma come si sa nello sport le amichevoli contano fino ad un certo punto, poi bisogna far parlare il campo ed il campionato.

Per l'esordio della Novi Pallavolo in questa stagione l'Alto Canavese sembrava essere un'incognita perché i rinforzi arrivati in estate presso la corte dell'allenatore Matteotti, che in vista dell'esordio in serie B per la prima volta nella sua storia ha cambiato dieci uomini rispetto alla scorsa annata, erano tutti giocatori esperti e di categoria. E' stata invece la freschezza dei giovani novesi assieme all'abitudine di giocare assieme ormai da anni a fare la differenza: tre set indubbiamente lottati punto a punto ma che hanno visto trionfare senza grossi patemi i ragazzi di Quagliozzi bravi a trovare i punti decisivi nel finale del primo set e poi a chiudere secondo e terzo senza concedere mai nulla agli avversari.

Nel 3-0 finale (25-22, 25-18, 25-17) c'è racchiuso tutto l'orgoglio di questa squadra autarchica che vuole mostrare di saper reggere la categoria anche solo con giocatori provenienti dal proprio settore giovanile: sabato prossimo l'esordio casalingo con Garlasco sarà anche un banco di prova più affidabile per capire fin dove possono arrivare i Pirati.