Pierce Brosnan a Casale Monferrato

CASALE - Grande stupore oggi in Monferrato: a spasso per le colline, dopo il pranzo ad Altavilla, il noto attore irlandese naturalizzato statunitense Pierce Brosnan (noto per essere stato protagonista di moltissimi film, tra cui quattro episodi della serie 007), insieme alla moglie e a un amico, nel pomeriggio ha curiosato tra i negozi del centro di Casale come Arca - punto vendita di oggettistica in via Saffi - dove ha posato anche per qualche foto ricordo.