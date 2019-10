Sonia, il Mondiale inizia contro la libanese

Otto in corsa per il titolo mondiale di sanda nella categoria 'fino a 65kg' femminile. Una è alessandrina, Sonia D'Agostino, dell'Accademia Wushu Sanda Alessandria, unica donna in maglia azzurra nella rappresentativa guidata dal ct Marco Barri.

Tutta la squadra è atterrata ieri a Shanghai, fra gli oltre 1200 atleti qualificati per il 15° Campionato del mondo di Sanda, il combattimento del wushu kung fu: rappresentano 95 paesi, fra poche ore, proprio adesso è in corso la cerimonia di apertura. Già ieri le operazioni di peso e il sorteggio: abbastanza positivo per Sonia, che voleva evitare l'iraniana e ce l'ha fatta, perché dall'urna è uscito il nome della libanese Lydia Salameh.

In caso di successo Sonia affronterà la vincente tra Francia e Iran.

Ogni combattimento sulla distanza di due round di due minuti. All'angolo di Sonia, insieme a Barri, anche il papà, il maestro caposcuola Gianluca D'Agostino. Il debutto domani, domenica, alle 19, le ore 13 in Italia