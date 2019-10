Sorteggiati i quarti di finale per Seconda e Terza Categoria

ALESSANDRIA - Si sono tenuti i sorteggi dei quarti di finale della Coppa Piemonte di Seconda e Terza Categoria per quanto riguarda la delegazione di Alessandria: le otto qualificate sono state inserite in un tabellone che prevede già anche gli accoppiamenti per le semifinali.

Nel dettaglio, il 30 ottobre alle 20.30 si giocheranno Libarna - Mornese, Cassano - Don Bosco Alessandria, Frugarolese - Viguzzolese e Sale - Deportivo Acqui; dopo le gare di ritorno del 13 novembre gli accoppiamenti saranno Libarna/Mornese - Sale/Deportivo Acqui e Cassano/Don Bosco - Frugarolese/Viguzzolese con le squadre che scenderanno in campo il 26 gennaio ed il 2 febbraio, due domeniche prima della ripartenza dei campionati.

La finale, come già detto, è in programma il 25 marzo in uno stadio ancora da decidere.