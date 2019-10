A26 chiusa tra Masone e Ovada

OVADA - A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: tratto chiuso verso Gravellona Toce per incidente - Sulla A26 Genova-Gravellona Toce tra Masone ed Ovada, in direzione di Gravellona Toce, è stata disposta la chiusura del tratto per un camion che si è intraversato nella galleria Broglio alle ore 4 e 21 all'altezza del km 21+700. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si segnala 1 km di coda. Chi è in viaggio da Genova verso Gravellona deve uscire a Masone e dopo aver percorso la viabilità ordinaria è possibile rientrare in autostrada ad Ovada. La riapertura del tratto è prevista per le ore 9.

Sul posto sono presenti personale di Autostrade per l'Italia, Polizia Stradale e mezzi di soccorso.