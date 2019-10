Arredo Frigo, falsa partenza. Cremona domina

Altro che matricola: Cremona si conferma squadra attrezzata non solo per adattarsi in fretta alla categoria superiore, ma anche per recitare un ruolo da protagonista. Arredo Frigo Makhymo Acqui si deve inchinare all'Esperia, 3/0 per le lombarde al Mombarone nel turno d'esordio della B1.

Coach Ivano Marenco schiera Cattozzo in palleggio, Cicogna opposta, Giardi e Pricop di banda, Mirabelli e Rivetti centrali, Gouchon libero, nel secondo e terzo set spazio anche a Lombardi e Grotteria.

Il primo parziale è lottato, parità fino al 20, poi le cremonesi accelerano, 22/25. Dal secondo le distanze aumentano, dal 3/2 al 3/9 in pochi scambi: le termali abbozzano una reazione a sprazzi, ma mai si avvicinano alle avversarie, che raddoppiano, 18/25. Nel terzo le ospiti fanno gara di testa fin dai primi scambi ed è facile chiudere quasi in scioltezza, 15/25

"Fino a quando siamo riuscite a difendere bene, e Cremona ha sbagliato qualche pallone di più, ce la siamo giocata. Dal secondo set, quando le ospiti hanno alzato la qualità e l'efficacia del gioco e hanno ridotto ai minimi le nostre capacità di esprimerci, sono sincero, abbiamo fatto più fatica e l'Esperia ha avuto la strada spianata. In questo momento - ammette coach Marenco - le lombarde sono più esperte e sanno giocare meglio di noi".

