Capriatese non sbaglia, poker Sale

ALESSANDRIA - Altra vittoria per la Pastorfrigor Frassineto di mister Borlini che in trasferta ad Andezeno passa 3-0 grazie ai sigilli di Daniele Martinengo, Beltrame e Vetri; pareggio 1-1 nel derby fra Don Bosco Alessandria e Quargnento. Continua la scia positiva anche per la Fortitudo Occimiano che in casa della Nuova Astigiana fa 4-1 (a segno Alessio Badarello, doppietta di Amin e Rizzo); altra sconfitta per il Casalcermelli che crolla 2-0 con il Valfenera.



Nel girone L la capolista Capriatese supera 5-1 il G3 Real Novi grazie alle reti di Bisio, Dionello, Geretto e doppietta di Panariello, vince anche la Mornese che asfalta 4-1 la Frugarolese (gol di Mazzarello, Rossi e doppietta di Campi). La Boschese impegnata tra le mura casalinghe con il Casalnoceto vince 3-1 (gol di Busatto e due di Lipari) e il Cassine batte 1-0 il Libarna con il sigillo di Menabó.

Sale - Pro Molare termina con il risultato di 4-3 a favore dei padroni di casa grazie alle tripletta di Fossati e al gol di Calderisi; chiude la Viguzzolese che si impone 3-1 sulla Castelnovese Castelnuovo (a segno Cassano, Lazzarin e Russo).

Posticipo delle 18 tra Deportivo Acqui e Cassano.