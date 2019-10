Ovadese Silvanese: impegno duro col Pro Villafranca

OVADA - Trasferta particolarmente insidiosa per l'Ovadese Silvanese. Sul neutro di via Foscolo 19 a Asti c'è il Pro Villafranca, finora un po' sotto traccia, ma tre le candidate principali al salto di categoria. L'ambizione è venuta fuori apertamente domenica scorsa sul campo della Valenzana Mado battuta 3-0. L'Ovadese è ancora alla ricerca della prima vittoria e punta, per un po' di ottimismo, sull'ultima mezz'ora della gara di domenica scorsa contro la Gaviese in cui la squadra ha finalmente giocato un più libera. Si spera soprattutto nel graduale recupero di William Rosset, entrato a un quarto d'ora dalla fine con gli amaranto, e probabilmente più vicino alla completa disponibilità dopo l'infortunio di settembre. «Con tutto il rispetto per chi ha giocato finora - spiega Mario Benzi, allenatore dei nero arancio - è lui che deve far girare la squadra. Contro la Gaviese abbiamo fatto fatica ma si è visto anche un miglioramento. Segno che se siamo più liberi di testa al calcio sappiamo giocare». Formazione probabilmente simile a quella di domenica scorsa. In ballo anche Briata, centrale difensivo fuori dall'inizio della stagione, che potrebbe essere utilizzato per uno scampolo di gara.