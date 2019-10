Ovadese Silvanese: sconfitta pesante

OVADA - Per la prima volta in questa stagione finora non particolarmente fortunata, l'Ovadese Silvanese è andata pesantemente sotto contro la sua avversaria. Sul neutro di Asti la Pro Villafranca si è imposta con un rotondo 4-0. Eppure la formazione nero arancio non ha sfigurato nella prima parte. Vantaggio della squadra di casa su rigore concesso al 40' per fallo di mano di Barbato. Dal dischetto Gualtieri spiazza Gallo. Nella ripresa ancora l'attaccante astigiano ha siglato la rete del raddoppio al 15'. Tra il 20' e il 30' rimangono in dieci entrambe le squadre. Prima viene espulso Panariello (Ovadese) poi Reca (Pro Villafranca). Nel finale ancora a segno la squadra di casa con Bosco, colpo di piatto su assist da calcio d'angolo. E ancora la quarta rete siglata dal neo entrato Mahbout.