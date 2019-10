Alessandria aspetta la piena del Bormida. Ecco in quali comuni le scuole resteranno chiuse

Ore 23,15 - "Alessandria ha vissuto momenti peggiori - ha detto il sindaco Cuttica di Revigliasco - Ma con dati precisi e il lavoro di tutti possiamo prevedere certe situazioni. Prevenire è meglio che andare a recuperare le persone con le barche... Ad Alessandria la situazione non è drammatica. Ci sono Comuni messi peggio: penso al sud della provincia, a Gavi, a Novi, a Serravalle. Alle persone dico di stare sereni: la città sta lavorando unita per il bene della comunità".

Ore 23,10 - Parla il sindaco di Alessandria Cuttica di Revigliasco: "Chiuso preventivamente le scuole per facilitare la mobilità dei mezzi di emergenza. Ma la situazione è sotto controllo. Nessun panico".

Ore 23,05 - Confermata la chiusura delle scuole non solo a Viguzzolo, ma anche in tutti i complessi che fanno capo al Comune: niente lezioni quindi a Casalnoceto, Volpedo, Garbagna, Gremiasco e San Sebastiano Curone. Nel frattempo, continua la piena dell'Ossona che a Costa Vescovato ha esondato ed ha raggiunto larghezze da record: oltre i sessanta metri.

Ore 23,03 - Chiuse la ex Strada Statale 10 tra Pontecurone e Tortona e la ex SS35 Bis dei Giovi tra Novi Ligure e Pozzolo Formigaro.

Ore 22,58 - La circolazione ferroviaria sulle linee Genova–Milano, Genova–Torino, e Genova-Ovada rimane sospesa per tutta la serata e fino a domani per il protrarsi del maltempo e delle abbondanti precipitazioni piovose nelle zone tra Liguria e il Piemonte che, nell’Alessandrino e nell’Ovadese, sta provocando allagamenti della sede ferroviaria. "Al momento - informa Rfi - date le condizioni, sia meteo sia della infrastruttura ferroviaria, non è prevedibile il ripristino del traffico ferroviario nella serata odierna e fino a domani. Inoltre, le condizioni della viabilità stradale non permettono la sostituzione dei collegamenti ferroviari con autobus". I quattro treni fermi a Pavia e Tortona (due Intercity e due regionali) saranno fatti retrocedere e rientreranno nella stazione di Milano, due treni fermi ad Arquata (Thello e regionale) torneranno nella stazione di Genova mentre non potranno partire per le rispettive destinazioni i treni fermi a Genova e i collegamenti fermi a Milano Centrale.

Ore 22,53 - Iniziate da alcuni minuti le evacuazioni in alcune zone di Casalnoceto. Gesto importante nel tortonese da parte di Andrea Bani, gestore del Gran Bar Bardoneschi che attraverso un messaggio sui social si è detto disponibile ad ospitare domani a pranzo nel suo locale le persone alluvionate a proprie spese.

Ore 22,50 - Il dirigente del Comune di Alessandria Marco Neri a Villa Guerci, sede del Com: "Dobbiamo abituarci a questa realtà anche a essere evacuati invece c'è ancora gente che non accetta l'evacuazione. Il Bormida è a 7,70 metri. L'ultima volta ha raggiunto i 9 metri, ma la piena deve ancora arrivare".

Ore 22,40 - Il ponte sul Bormida è stato chiuso in attesa che passi la piena, prevista intorno alle 23. Intanto sulla SP 155 Ovada-Novi sarebbe crollato il piccolo ponte situato in zona Villa Carolina, fra Pratalborato e Capriata. Fatto ancora da verificare.

Ore 22,30 - Ad Alessandria, a causa del superamento del livello di guardia dell'Orba a Casal Cermelli, è prevista una piena del fiume Bormida in transito tra le 23 e la mezzanotte di oggi. Pertanto sono in corso di evacuazione le aree golenali di Bormida.

Per non creare aggravio di traffico sulle strade e per evitare spostamenti che potrebbero arrecare disagio, alla luce di un possibile e imprevisto peggioramento delle condizioni meteo, su disposizione del sindaco, nella giornata di domani, martedì 22 ottobre, tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Alessandria saranno chiuse.

In una provincia martoriata dal maltempo, domani niente lezioni anche a Novi Ligure, Serravalle Scrivia, Gavi, Viguzzolo e Tortona.