Cantine allagate, sottopassi impraticabili e alcuni incidenti: Tortona conta i danni

Cantine allagate, sottopassi impraticabili, qualche uscita di strada e lievi disagi agli edifici scolastici. Sono i problemi causati dalle forti piogge che nella notte scorsa, tra domenica 20 e lunedì 21, hanno colpito anche il territorio tortonese.

I sottopassi allagati ormai sono purtroppo una consuetudine, sopratutto quelli di via Franceschino da Boxilio e via Romagnolo, mentre in questo caso è risultato impraticabile anche il sottopasso pedonale della stazione ferroviaria, causando disagi sia all'utenza ferroviaria, peraltro già tormentata da notevoli ritardi che si sono registrati lungo la direttrice Milano-Genova questa mattina, che agli studenti che frequentano la media di via Bonavoglia, per giungere alla quale, a piedi, l'unica via breve è proprio il sottopasso della stazione.

Problemi alle scuole cittadine, con interventi di vigili del fuoco e protezione civile alle scuole di via Bidone e corso Romita, che in qualche caso hanno costretto al trasferimento delle lezioni in aule adiacenti. Per la circolazione stradale, si segnala un'uscita di strada sull'ex statale per Genova, nei pressi di Carbonara Scrivia, con una vettura che ha anche ostruito il deflusso delle acque nel fosso.