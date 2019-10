Si perde nei boschi: ritrovata dai soccorritori

CRONACA - Il Soccorso Alpino di Alessandria, i Vigili del Fuoco di Acqui e Alessandria, i Carabinieri di Acqui e la Protezione civile sono intervenuti la notte scorsa per la ricerca di una persona nei boschi di Malvicino. La donna, 62 anni, residente a Nizza, si è avventurata da sola in cerca di funghi e a causa anche della nebbia si è smarrita e non è stata più in condizione di rientrare all'auto. L'allarme è arrivato dal marito.

Sentite le voci di richiamo della donna, i soccorritori l'hanno raggiunta e riaccompagnata all'auto.

La donna presentava segni di ipotermia ed è stata trasportata con l'ambulanza del 118 al Pronto Soccorso di Acqui Terme con l'assistenza dei sanitari del soccorso alpino.