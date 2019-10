Croce Verde coordinerà gli aiuti pro alluvionati

OVADA - Come nel 2014 sarà la Croce Verde Ovadese onlus a coordinare gli aiuti da portare ai castellettesi colpiti dall'alluvione di ieri. Un primo momento di intervento è previsto per domattina alle 8.00. Chi vorrà potrà dare il suo prezioso contributo per l’aiuto delle zone colpite, potrà presentarsi munito di guanti, stivali e chi lo possiede un badile. All'iniziativa fa seguito l'appello del sindaco del paese più colpito, Mario Pesce, che da appuntamento ai "volenterosi" alle 8.00 di mercoledì 23 ottobre.