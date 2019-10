Emergenza acqua, ma riaprono le scuole

TORTONA - Probabilmente è solo in via precauzionale, ma l'ordinanza di stasera del sindaco di Tortona Federico Chiodi dispone la limitazione d'uso dell'acqua potabile su tutto il territorio comunale.

Questo il testo integrale: "Dopo le forti precipitazioni degli ultimi giorni e ad alcune segnalazioni da parte dei cittadini, sono state effettuate rilevazioni da parte di Gestione Acqua che hanno riscontrato una eccessiva torbidità nell'acqua erogata dalla rete idrica cittadina, il Sindaco ha disposto una ordinanza di limitazione d'uso dell'acqua potabile su tutto il territorio comunale. Si raccomanda di utilizzare l'acqua solo ad uso igienico sanitario e non per uso alimentare."

Nella giornata di domani, come da altra ordinanza, riaprono tutte le scuole di ogni ordine e grado a Tortona, mentre ci sono da segnalare altre chiusure a cominciare dall'UniTre in seguito ad un parziale allagamento dei locali.

Rimarrà chiusa ancora un giorno anche la piscina comunale in zona Dellepiane: per permettere ai tecnici di ripristinare la perfetta e totale funzionalità dell'impianto la riapertura con la ripresa regolare di tutte le attività in vasca grande e vasca piccola è prevista per giovedì 24 mattina dalle ore 8.30 - e non dalle 6.30 come di consuetudine - condizioni meteo permettendo.