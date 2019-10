Ovada, l'elenco delle criticità

OVADA - Strada San Bernardo chiusa per frane, via Vecchia Costa chiusa per piccola frana dopo la Chiesa di San Rocco,rollo di parte della difesa spondale di strada Masio, strada Grillano percorribile con attenzione per fango e detriti, strada del Termo percorribile con attenzione per frane e detriti, strada Lunarolo percorribile dopo la rimozione di un masso, provinciale 456 per Rossiglione sconsigliato il traffico per frane e terriccio sulla carreggiata, gli operai della Provincia stanno lavorando per il ripristino, la provinciale 155 tra Ovada e Novi interrotta tra il chilometro 15 e il chilometro 16 per una voragine all'altezza del Golf Club Villa Carolina, L'interruzione della provinciale 171 per Tagliolo a causa di una frana. Sono queste le principali criticità veirificate questa mattina dopo il sopralluogo tecnico effettuato dal Comune di Ovada. “Nelle ultime 24 ore tutti i soggetti preposti sono coinvolti – spiega il sindaco Paolo Lantero - nella gestione dell'emergenza e si attivano per rispondere alle numerose richieste di intervento. Il nostro pensiero e il nostro supporto va ai Paesi dell' Ovadese duramente colpiti dagli eventi alluvionali, lavoreremo tutti insieme per la ripresa del nostro territorio”.