Maltempo, Conte: "Verremo incontro alle richieste dei sindaci"

ALESSANDRIA - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato questa sera in prefettura, ad Alessandria, i sindaci dei Comuni colpiti ieri dall'alluvione. Un confronto durato poco meno di un'ora con circa una trentina di primi cittadini, nel corso del quale il premier è stato ragguagliato sulla situazione e sugli interventi che sarà necessario fare per mettere in sicurezza le aree colpite dal maltempo.

"Ero a Torino, ma ci tenevo a venire qui - il commento di Conte - Ci tenevo per capire come stessero le cose e devo dire che sono stato rassicurato, su quanto già fatto e anche in merito alle prossime, previste precipitazioni, che non dovrebbero essere forti come quelle appena avvenute. Un ricordo, doveroso, al tassista Fabrizio Torre che ieri ha perso la vita e, con i sindaci, si è convenuto di metterli nelle condizioni di poter lavorare quando ce ne è la necessità".

Nel video, l'intervento completo del presidente del Consiglio.