Castelletto, evacuata Borgata Bozzolina

OVADA - E' in corso in questi minuti l'evacuazione di Borgata Bozzolina a Castelletto d'Orba. La decisione è stata presa in considerazione delle frane generatesi nelle ultime ore che potrebbero rendere complicate le operazioni in caso di altre emergenze. Sono 46 le persone che trascorreranno la notte fuori dalle loro abitazioni e saranno ospitati in strutture ricettive tra Silvano e Ovada.

Permane lo stato di allerta arancione nel territorio ovadese. Il bollettino diffuso ieri, intorno all'ora di pranzo, dall'Arpa, conferma infatti la possibilità di fenomeni diffusi che potrebbero interessare le nostre zone, dall'innalzamento dei corsi d'acqua fino ai locali allagamenti.