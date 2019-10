Schianto frontale, un morto

CERESETO - Incidente mortale verso le 7 lungo la strada provinciale 457. Due persone sono rimaste coinvolte in uno schianto mortale: per una non c’è stato nulla da fare, l’altra è stata trasportata in ospedale in codice verde.

Sul posto sono intervenute cinque pattuglie dei Carabinieri per i rilievi di legge.

Aggiornamento:

La persona deceduta aveva 71 anni, viaggiava su una Golf. Lo scontro all’incrocio si è verificato con una Opel il cui conducente ha riportato solo lievi lesioni.