Allerta arancione in provincia: 123 sfollati per la notte

ALESSANDRIA - Quella di oggi, giovedì 24 ottobre, sarà un'altra lunga giornata sul fronte maltempo in tutta la provincia: Arpa Piemonte ha infatti diramato un bollettino di allerta arancione per nuove precipitazioni - seppur meno insistenti e continue rispetto a quelle di lunedì scorso - su un territorio già duramente provato dalle fortissime piogge di inizio settimana.

Per la notte, per prevenire problemi, sono state evacuate 16 persone ad Arquata Scrivia (frazione Rigoroso), 43 a Gavi, 4 a Mornese, 4 a Parodi Ligure, 52 a Castelletto d'Orba, 2 a Carrosio e 2 a Novi Ligure.

Scuole chiuse in vari Comuni - Novi Ligure (anche venerdì), Serravalle Scrivia, Ovada, Silvano d'Orba, Arquata Scrivia, Molare, Pozzolo Formigaro, Cassano Spinola, Francavilla Bisio e Castelletto d'Orba (fino a lunedì); chiuse per tutta la settimana anche le scuole di Gavi - e chiuso, per l'intera giornata, pure l'outlet di Serravalle Scrivia.

Tutto nella norma, invece, ad Alessandria, dove gli studenti saranno regolarmente sui banchi.

