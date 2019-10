Il Giro d'Italia n° 103 passa da Alessandria

Né partenza, né arrivo. Solo un passaggio. Ma il 103° Giro d'Italia toccherà Alessandria: sarà nella terzultima tappa, la più lunga di tutte, da Morbegno ad Asti, 251 chilometri, ultima occasione per i velocisti.

A una trentina di chilometri dal traguardo, nella città del Palio, i corridori sfrecceranno nel capoluogo, dopo aver attraversato anche Valenza, provenienti da Vigevano: percorso ancora da definire, sarà nel pomeriggio, quando gli specialisti di volate inizieranno a studiarsi, a meno di una fuga, non facile da pronosticare in un tracciato molto pianeggiante.

Il via del Giro sarà da Budapest, il 9 maggio, con una delle tre cronometro, che sarà anche uno dei sette arrivi in salita. Dopo le prime frazioni in Ungheria il trasferimento in Sicilia, da dove, il 12, inizierà la risalita. Cima Coppi sarà lo Stelvio, con i suoi 2758 metri, la 'Montagna Pantani' a Piancavallo, nella seconda settimana, la 'Tappa Bartali' sarà la penultima, Alba - Sestriere, davvero mozzafiato, con il Colle dell'Agnello, l'Izoard e l'ascesa al Sestriere. Arrivo a Milano, il 31 maggio, con una crono di 16 chilometri e mezzo, da Cernusco sul Naviglio.