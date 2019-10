Mezza Maratona: Iris Baretto sul podio al Campionato Italiano

OVADA - Primato personale abbassando di quasi due minuti il crono precedente e terzo posto nella categoria Promesse ai Campionati Italiani di Mezza Maratona. Davvero un risultato di rilievo quello ottenuto da Iris Baretto nella gara disputata due giorni fa - con successo di Anna Incerti - sul percorso di Palermo. La portacolori della società Trionfo Ligure ha chiuso in 1h21'53”, al diciassettesimo posto assoluto. «Il percorso – racconta l'atleta ovadese – non è particolarmente veloce, ho trovato un clima molto caldo; nonostante questo sono riuscita a interpretare bene la gara. Sono contenta perchè ho ottenuto un risultato che speravo da tempo». Proprio in chiusura di una stagione ricca di soddisfazione nelle gare su strada.