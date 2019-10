Per sensibilizzare sul tumore al seno la Torre Civica diventa rosa

CASALE - Sabato e domenica a Casale sarà attiva la campagna nazionale Nastro Rosa, promossa dalla Lilt e che prevede una serie di iniziative legate allo screening e all’informazione sul tumore al seno.

Per l'occasione il Comune ha voluto aderire all’iniziativa accogliendo la richiesta pervenuta da Lilt e D Maiuscola di illuminare di rosa la Torre Civica nei due giorni dell’iniziativa: «Abbiamo aderito a questa importante campagna – hanno spiegato il sindaco Federico Riboldi e l’assessore Gigliola Fracchia – perché siamo convinti che un semplice gesto, come quello dell’illuminazione di rosa della Torre Civica, possa contribuire a sensibilizzare la popolazione sul tumore al seno. Un grazie va anche ad Amc per permettere l’accensione monocolore del simbolo della città nelle due serate del fine settimana».

La Lilt di Casale Monferrato, in occasione di Nastro Rosa, proporrà visite senologiche di screening gratuite, nell’ambito dell’iniziativa Prevenire è vivere, accompagnate da informazioni di prevenzione di patologia ginecologica (i posti alle visite e agli incontri sono già tutti esauriti).