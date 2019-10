Bufera su Sereni Orizzonti, perquisizioni anche a Spinetta

SPINETTA MARENGO - L’operazione della Guardia di Finanza di Udine che ha portato all’arreso, tra gli altri, di Massimo Blasoni, noto imprenditore friulano fondatore e guida di Sereni Orizzonti (Residenze Sanitario Assistenziali), ha toccato anche Spinetta Marengo.

La struttura ‘Gigi e Teresio Capra’ era infatti passata sotto il gruppo di Udine. E, dalla casa per anziani, ci hanno consigliato di comporre il numero della sede di Udine.

Il blitz delle Fiamme Gialle è scattato ieri mattina, giovedì, e ha interessato anche la struttura di via Romera. Non si conosce, al momento, l’esito dell’accertamento.

Si tratta di perquisizioni e sequestri in tutta Italia, come scrive l’Ansa, per un totale di 10 milioni di euro nell'ambito di un procedimento in materia di spesa socio-sanitaria, ai danni dei bilanci delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia.

Al centro delle indagini una società attiva nel settore dell'assistenza per anziani, autosufficienti e no, e nella gestione di comunità terapeutiche - riabilitative per minori e adolescenti, con sedi operative in tutto il territorio nazionale.

Otto, complessivamente, gli arresti. Nel corso degli anni Sereni Orizzonti è diventata la prima azienda italiana per crescita nel settore della costruzione e gestione di Residenze Sanitario Assistenziali per anziani in larga misura non più autosufficienti.

La ‘Gigi e Teresio Capra" è attiva sul territorio dal 2004. La struttura dispone di 80 posti letto, di cui un nucleo da 20 posti destinati a utenti disabili.