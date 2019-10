Consorzio Servizi Sociali: conto pro alluvionati

OVADA - Mentre altre iniziative di solidarietà stanno nascendo spontaneamente sul territorio si muove anche l'Ovadese inteso come entità amministrativa. E' infatti intestato al Consorzio Servizi Sociali il conto presso la Banca Sella di Ovada sul quale indirizzare le offerte per sostenere economicamente le famiglie di Castelletto d'Orba colpite dall'alluvione. "Cinque anni fa - spiega il sindaco Mario Pesce - la stessa iniziativa ha portato quasi 12 mila euro per l'acquisto di elettrodomestici per chi aveva perso tutto. Ringrazio tutti quanti in queste ore si sono interessati e sono intervenuti in aiuto al nostro paese". L'iban del conto é: IT78H03268484500B2863497850 con la causale “contributo pro alluvionati”.