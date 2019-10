Al via la stagione della Plastipol

OVADA - Parte da Cuneo la stagione della Plastipol di Alessio Suglia che affronta il campionato di Serie C. Tra conferme e innesti di giovani promettenti gli ovadesi se la vedono con il Cuneo Sport 2018, un'incognita anche se le indicazioni emerse in Coppa Piemonte parlando di un'avversaria abbordabile. Esordio assoluto per il sestetto biancorosso che non ha disputato la Coppa collaudando i meccanismi con una serie di amichevoli. Proibitivo l'avversario della Cantine Rasore, già sconfitta alla prima gara interna. Ovadese a Villafranca con il Ricotto Volley che punta a essere protagonista del girone e in chiave salto di categoria.