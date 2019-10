Grigi, prima vittoria. In rimonta, con la Pro Vercelli

"I ragazzi mi hanno fatto proprio un bel regalo per il mio compleanno". Fabio Rebuffi festeggia due volte: gli anni e, soprattutto, il primo successo della Berretti dell'Alessandria in campionato, 3-2 alla Pro Vercelli

Tre punti in rimonta, "abbiamo rischiato di veder sfumare una vittoria meritata. Sicuramente la miglior prestazione: ancora con qualche concessione di troppo, ma la squadra sta imparando ad avere coraggio". Dallo 0-2 al 3-2, "dopo il pareggio al 43' della ripresa avremmo anche potuto accontentarci e gestire il risultato recuperato - spiega Rebuffi - e, invece, abbiamo voluto vincere e al 45' abbiamo realizzato la rete decisiva".

Inizio aggressivo per i Grigi, almeno tre occasioni non finalizzate. Alla prima discesa, invece, segnano i vercellesi, alla mezzora, con Maggio, e al 39' raddoppiano, con Bernaudo. "Siamo stati bravi a riaprire la gara prima dell'intervallo, con Poppa, e per tutta la ripresa abbiamo attaccato, con buone ripartenze". Al 43' ancora Poppa completa la rimonta. L'Alessandria non si accontenta, nei pochi minuti a disposizione occupa l'area avversaria e Cavanna, al 1' di recupero, firma il sorpasso.