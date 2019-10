Maltempo, il Comune di Ovada raccoglie le segnalazioni dei danni

OVADA - Dovranno pervenire entro mercoledì 30 ottobre le segnalazioni di danni alluvionali subiti dai privati in occasione del maltempo che ha investito la provincia di Alessandria nei giorni scorsi. Il Comune di Ovada ha attivato un canale per permettere alle imprese locali di indicare gli eventuali danneggiamenti che hanno colpito produzioni, strutture, scorte e le infrastrutture connesse all'attività agricola. Il modulo - disponibile sul sito istituzionale di Palazzo Delfino e presso l'ufficio Suap - si rivolge agli imprenditori agricoli iscritti al Registro delle Imprese della CCIAA e all’Anagrafe Agricola della Regione Piemonte (con dimensione aziendale di almeno 104 giornate lavorative convenzionali). Si precisa inoltre che, per poter essere inseriti nella proposta di delimitazione regionale, i danni devono avere un ammontare economico pari o superiore al 30% della produzione Lorda Vendibile Media Annua.