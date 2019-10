A Bretti allo Spendor per l'Atletica Ovadese

OVADA - L'ultima rappresentazione è datata novembre 2018. Torna mercoledì 30 ottobre, presso il teatro Splendor di Ovada, "Stravaganza" lo spettacolo ideato dalla compagnia teatrale "A Bretti" sulla traccia del testo teatrale di Dacia Maraini. La finalità è quella di raccogliere risorse per permettere all'Atletica Ovadese Ormig di acquistare nuove attrezzature sportive per l'attività giovanile. "Con più di 200 iscritti - spiega Jessica Roselli, regista e coordinatrice del progetto - l'atletica Ovadese vanta atleti di ogni età. Il gruppo degli allenatori è professionale e affiatato, la nostra proposta è stata accolta con entusiasmo". Lo spettacolo racconta la fase di passaggio determinata dalla "legge Basaglia" immediatamente precedente alla chiusura dei vecchi manicomi. Il punto di vista è quello di un gruppo di malati psichiatrici che attendono di capire cosa succederà. Per ulteriori informazioni: Centro Sport, via Cairoli.