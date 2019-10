Ovadese Silvanese cede il passo al Lucento

OVADA - Sotto gli occhi del neo allenatore Pier Luigi Lepori e di Thomas Skuravy, bomber idolo dei tifosi del Genova degli anni '90, l'Ovadese Silvanese perde 2-0. La sensazione di una squadra pronta a cambiare pagina rispetto alla breve gestione della coppia Benzi - Boveri è l'aspetto più evidente di un pomeriggio dai colori stinti. La capolista Lucento si è imposta 2-0 con una rete per tempo. Al 42' Monteleone taglia sulla sinistra alle spalle di Perassolo entra in area ed è atterrato da Tangredi. Dal dischetto il centravanti insacca. In avvio di ripresa il Lucento schiaccia il piede sull'acceleratore e trova la rete della tranquillità al 20' con lo stesso Monteleone che scappa sul filo del fuorigioco, entra in area, supera palla al piede Gallo e insacca. L'Ovadese termina la sua partita senza un tiro in porta, mestamente, in attesa della cura del nuovo allenatore e dei correttivi della società.