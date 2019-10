Sportleale conquista Verona, rimonta da applausi

Il Pala Avesani, a Verona, non è mai stato terra di conquista facile per Sportleale Monleale. Ma questa volta il debutto in campionato, per gli orange, è vincente: 5-2, dopo 6' gli ospiti sono già in vantaggio, assist di Christopher Zagni, il tocco vincente è di Davide Xamin. Reazione immediata degli scaligeri, che prima pareggiano e poi raddoppiano prima dell'intervallo.

A coach Zagni bastano poche parole nella pausa. "Ragazzi giocate come siete capaci di fare, non come nella prima frazione". Sportleale trasformato ed è 2-2 immediato, Mattia Pagani suggerisce per Alberto Faravelli. E' la svolta: il 3-2 per Monleale è una girata ancora di Christopher Zagni. Verona lotta, ma cala alla distanza e nel finale secondo gol di Zagni, con Faravelli questa volta suggeritore. Negli ultimi due minuti i padroni di casa rinunciano al portiere, schierando cinque giocatori di movimento, ma è ancora Sportleale a segnare, a porta spalancata, con Benedetto Pirro

Importante anche il contributo di Fausto Romero e Dario Cortenova, dighe per frenare le ripartenze di Verona, e dei giovani Crisci, Alutto Arbasino e Riccardo Oddone.

Fra due settimane la prima in casa, con i Diavoli Vicenza.