Ad Astra al Sociale di Valenza

VALENZA - Mercoledì al CineTeatro di Valenza il film “Ad Astra”: Brad Pitt, Tommy Lee Jones e la scomparsa 20 anni prima durante una missione spaziale. Un uomo muore in una missione spaziale, venti anni dopo il figlio parte per un viaggio nel sistema solare per capire i veri motivi della scomparsa del genitore.

Il film diretto da James Gray racconta la storia di un ingegnere aerospaziale della NASA incaricato di compiere una missione nello spazio. Solitario, felicemente sposato con Eve (Liv Tyler) e con una leggera forma di autismo, Roy ha perso suo padre circa 20 anni prima durante una spedizione su Nettuno dalla quale non è più tornato. L'obiettivo del suo viaggio era portare a compimento il progetto Lima, basato sulla ricerca di vita extraterrestre. Tuttavia, anziché cercare forme di vita intelligenti, Clifford McBride (Tommy Lee Jones), che secondo nuove prove potrebbe essere ancora vivo, conduceva (e forse ancora conduce) esperimenti con materiale classificato in grado di distruggere l'umanità e compromettere per sempre l'intero sistema solare.

Prezzo del biglietto: 6 euro