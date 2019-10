Evo Volley, la prima al PalaCima è un trionfo

I motivi per festeggiare sono tanti: le 100 panchine di Maurizio Montagnini, vice di Marco Ruscigni, la laurea di Federica Deambrogio, anche il ritorno da protagonista di Martina Fracchia in un palasport in cui ha giocato da B2 con tanti ricordi, tutti positivi. Soprattutto, è la prima volta di Evo Volley al PalaCima, 'battezzata' con un netto 3/0 nello scontro al vertice con Vbc Savigliano, che vale il primo posto nel girone B di C femminile, già in solitaria.

In settimana qualche problema di allenamento, che, però, una volta in campo, proprio non ha lasciato il segno: dominio nel primo set, chiuso con un diagonale di Dametto, 25/15. Il secondo è più lottato nella prima parte, poi Evo Volley allunga, spinto anche dalla Fracchia, determinante per il 25/18.

Sul 2/0 sarebbe un errore considerare la partita finita, il merito è anche di Savigliano, che non molla mai: Del Nero e compagne sanno che devono giocare al meglio ogni pallone, la distribuzione garantita dalla capitana è la chiave del match. Sul 23/19 l'ultimo time out di Ruscigni: poi un muro di Fracchia e un errore di Demichelis per il definitivo 25/19, e 3/0, e tre punti molto importanti. Danno fiducia a tutto il gruppo, che adesso guida dall'alto. Sono solo due gare, ma il gruppo si dimostra bravo anche a gestire la pressione delle avversarie.