Cavina: "Orgoglioso della mia squadra"

L'ex tecnico di Tortona si commuove ricordando Luigino Fassino ed esulta per l'impresa dei suoi. "Sono molto contento e orgoglioso di quello che abbiamo fatto oggi per una miriade di ragioni: la prima è che stimo tantissimo il lavoro e la squadra di Marco Ramondino. Una vittoria qua ha per un noi un grande valore. Dopo Treviglio ce lo meritavamo".